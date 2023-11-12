росія активно готується до наближення зими, однак за словами президента Володимира Зеленського, повітряний щит України зараз міцніший, ніж у минулому році. Цю інформацію опублікував президент у соцмережі.

Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

Зеленський підкреслив, що росія готується до зими.

І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

Він подякував всім партнерам, які допомогли Україні з ППО. Зокрема, Сполученим Штатам, Німеччині, Франції, Британії, Норвегії, Італії, Румунії, Швеції, Нідерландам, Словаччині, Чехії, Болгарії, Польщі, державам Балтії та іншим країнам.

Петріоти", "Насамси", "Айріси", "Рейвени", "Хоки", інші системи. Не про все зараз можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніший, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним.

Він також закликав всіх підтримувати Україну у світі та допомагати посилювати захист.

Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. І я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак на полях зустрічі радників з національної безпеки і зовнішньої політики на Мальті почав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки.