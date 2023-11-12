Чи вдасться в ЄС погодити пакет допомоги для України у 20 млрд: депутат дав відповідь [ Редагувати ]
У неділю, 12листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко розповів про те, чи вдасться в ЄС погодити пакет допомоги для України у 20 млрд євро.
Я думаю, що вдасться, ми навпаки бачимо останній час тенденції, коли Європейський союз більш рішуче працює над тим, щоб збільшувати підтримку нашої держави.
"Тому, що Європа переосмислила ти виклики, які сьогодні є - безпекові, і сьогодні в принципі у Європі є політичний консенсус, що війна в Україні - це виклик всьому континенту і архітектурі безпеки ЄС", - додав він.
В основі ЄС в принципі окрім економіки лежить власне безпекова складова, щоб після другої світової не повторилась та трагедія. Бачу, що нарощують підтримку військову країни ЄС.
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