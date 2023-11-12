"Переможні сигнали": астролог назвав сроки завршення війни [ Редагувати ]
Астролог Олексій Кириченко надав прогноз для України, вказавши, що повномасштабна війна в країні завершиться не лише припиненням вогню, але й результатами переговорів.
На своєму YouTube-каналі він висловив думку, що в другій половині зими 2024 року можна буде помітити "переможні сигнали".
Важливо відзначити, що це не означає припинення війни саме у цей період, але може свідчити про початок позитивних змін після проведення переговорів.
За моїми прогнозами, війна закінчиться не миттєво, як це було в 1945 році, а поступово, плавно – спочатку закінчаться обстріли, потім якісь інші процеси.
Він додав, що 2025-2026 роках буде більше свободи слова як в Україні, так і в росії та білорусі. А це означає, що Путін вже не зможе "тиснути" на людей. Вони самі будуть ухвалювати рішення щодо того, на території якої країни хочуть жити.
Водночас, як продовжив астролог, можуть відбутися демократичні вибори на Донбасі і в Криму.
Нагадаємо, що у листопаді на нас очікує молодик у знаку Скорпіона, який вважається важким, але астрологи стверджують, що це чудовий час для нового початку.
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