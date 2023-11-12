Астролог Олексій Кириченко надав прогноз для України, вказавши, що повномасштабна війна в країні завершиться не лише припиненням вогню, але й результатами переговорів.

На своєму YouTube-каналі він висловив думку, що в другій половині зими 2024 року можна буде помітити "переможні сигнали".

Важливо відзначити, що це не означає припинення війни саме у цей період, але може свідчити про початок позитивних змін після проведення переговорів.

За моїми прогнозами, війна закінчиться не миттєво, як це було в 1945 році, а поступово, плавно – спочатку закінчаться обстріли, потім якісь інші процеси.

Він додав, що 2025-2026 роках буде більше свободи слова як в Україні, так і в росії та білорусі. А це означає, що Путін вже не зможе "тиснути" на людей. Вони самі будуть ухвалювати рішення щодо того, на території якої країни хочуть жити.

Водночас, як продовжив астролог, можуть відбутися демократичні вибори на Донбасі і в Криму.

Нагадаємо, що у листопаді на нас очікує молодик у знаку Скорпіона, який вважається важким, але астрологи стверджують, що це чудовий час для нового початку.