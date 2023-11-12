Олександр Петрищук на війні з росією загинув ще у 2014-му.

Змагання з рукопашного бою відбулися на Буковині. Присвятили їх пам'яті воїнів спецпідрозділу "Альфа". На змаганнях були присутніми родичі загиблих спецпризначенців, вони і нагородили найкращих спортсменів. Розповість Ольга Лучек.

Поєдинки от-от розпочнуться, учасники розігріваються. Настрій у всіх - бойовий. Головна мета змагань - вшанувати пам'ять героїв-спецпризначенців.

Руслан Сторожук, президент Чернівецької обласної федерації рукопашного бою:

Цей турнір ми присвятили двом нашим хлопцям спецпідрозділу "Альфа", які загинули боронячи нашу країну: це Петрищук Олександр і Гліб Лакуста. Це наші спортсмени, які у свій час тренувалися і здобували свої нагороди у рукопашному бою.

Олександр Петрищук на війні з росією загинув ще у 2014-му. Він встановлював телекомунікаційне обладнання біля Слов'янська, аби фіксувати факти порушення перемир'я в зоні проведення АТО. Та коли їхній вертоліт злетів з гори Карачун - його збили російські терористи. Всі 9 людей на борту - загинули.

Альона, сестра загиблого героя:

Почав працювати в СО "Альфа", в 2014 році він літав на схід, це була його робота, йому це дуже подобалося, оперативна робота саме. У 2014 році він загинув на Каричуні, при взльоті вертольота збили їх.

Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині і заступник командира "Альфи" управління СБУ в Чернівецькій області підполковник Гліб Лакуста.

Іван Штефюк, заслужений тренер України з рукопашного бою:

Здобував перемогу неодноразово, був хорошим спортсменом. У нас залишилися лише хороші спогади про те, щоб кожному можна було рівнятися на цього спортсмена настільки було сили духу, витривалості і технічної підготовки, щоб могли ним пишатися.

І змагання - стартували. Боротьба довга і виснажлива. У деяких учасників емоції беруть верх.

11-річний Дмитро рукопашним боєм займається майже рік. Нині хлопець перемогу здобув у трьох поєдинках. Каже, все завдяки підтримці та порадам наставника. І не приховує, бої були не з легких.

Дмитро Піц, учасник змагань:

Була складність тим, що я займався карате і не вмів боротися, і з боротьбою у мене були трішки проблеми, але я зміг побороти їх.

Такі спортивні змагання організатори обіцяють проводити щороку.

Іван Штефюк, заслужений тренер України з рукопашного бою:

Ми думаємо, що цей турнір у нас буде традиційним, ми будемо проводити його щорічно, старатися для того, щоб всі пам'ятали, всі знали на кого рівнятися.

Бої - позаду. А відтак, найкращі спортсмени стають на п'єдестал переможців. Свої нагороди отримують з рук родичів загиблих героїв. Пам'ять про відважних воїнів житиме вічно.