В Ісландії ціле місто під загрозою виверження вулкана [ Редагувати ]
Ісландія оголосила надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана, що може призвести до серйозних руйнувань. Після серії землетрусів поблизу вулкану Фаґрадалсф'ятль виявили 15-кілометровий підземний магматичний тунель. Про це пише Financial Times.
З побоюванням, що це виверження, перше за півстоліття, може завдати шкоди житловим районам, влада вже евакуювала чотири тисячі мешканців міста Гріндавік.
В регіоні зафіксували тисячі підземних поштовхів, які спричинили величезні тріщини на дорогах навколо міста. Евакуйованим людям було дозволено повертатися лише для збору необхідних речей та порятунку домашніх тварин і худоби.
Метеорологічне управління Ісландії попереджає, що виверження може статися у будь-який момент.
Загальна оцінка, зроблена на нараді, полягає в тому, що ймовірність виверження вулкана висока, і що виверження може відбутися протягом декількох днів.
Раніше в Японії з'явився новий острів внаслідок виверження підводного вулкана.
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