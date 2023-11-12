У селах Херсонщини тривають роботи з відновлення ще 13 будинків.

В Україні триває проект "Пліч-о-пліч". В рамках програми тилові регіони країни допомагають відбудувати деокуповані села.

Черкащина, приміром, взялась відновлювати три населених пункти Херсонщини - Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку. Нині в селах працює 12 бригад будівельників, які вже відновили понад сто будинків. Більше про реалізацію програми далі - у сюжеті.

Пані Марія запрошує гостей у дім крізь імпровізовані двері зі шматків ліноліуму. Її будинок вцілів після звірств окупантів, проте місяць тому снаряд прилетів поруч.

Марія Чмут, жителька села Новопетрівка:

Тут ще ніхто нічо не убирав, бо тут вікна замурували і отаке шо натворило, осьо подивіться які стіни полопані, це мають дивиться експерти чи вона підходить ремонту, чи не підходить.

Вже кілька місяців будівельні бригади з Черкащини відновлюють будинки у трьох селах Херсонщини - це Іванівка, Новопетрівка та Миколаївка. Зараз активно відбудовують школу в Іванівці. Тут навчалося більше сотні дітей, поки заклад не взяли під контроль окупанти.

Надія Нетяга, директорка школи:

Кілька разів обстрілювали школу, навіть окупанти тут проживали в фойє, боєприпаси свої зберігали тут, повністю заволоділи закладом нашим.

За кілька місяців будівельні роботи тут планують завершити.

Ігор Сєркін, головний архітектор компанії:

Це буде окремо проектопорядження приміщень, заміна опалення, ремонт покрівлі,ц е одна головних частин, бо вона від опадів захищає.

Загалом відновити вдалось вже більше сотні будинків.

Пані Людмила показує оселю. Поїхала звідси за два тижні до деокупації Херсонщини.

Людмила Бакум, жителька села Іванівка:

Хто з людей виїздив, то забирали усе, витягували все, наша вулиця держалась, до нас так не сильно, а до людей заходили.

Загалом у трьох підшефних Черкащині селах фахівці обстежили майже півтисячі споруд. Кошторис на відновлення - це 180 мільйонів гривень. З бюджету Черкаської області виділили понад 19 мільйонів гривень.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Частину робить Черкащина, частину - за кошти міжнародних організацій, додатково близько 3,5 млн було витрачено на матеріальні технічні засоби і саме будматеріалами окрім цих 19 млн ми активно допомогли.

У селах Херсонщини тривають роботи з відновлення ще 13 будинків. Півсотні будівельників працюють, щоб люди якнайшвидше могли повернутися до своїх осель.