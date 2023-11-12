У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій взяли участь два автомобілі. Серед потерпілих - діти, і внаслідок аварії одна людина загинула. Про це повідомили у Telegram-каналі Державної служби надзвичайних ситуацій України.

О 15:02 сьогодні рятувальники отримали повідомлення про автопригоду поблизу Вінниці, зокрема на Немирівському шосе, де сталося зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості.

За даними рятувальників, всіх, окрім водія KIA OPTIMA, було госпіталізовано.

Що стало причиною автопригоди - наразі з’ясовують правоохоронці.

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