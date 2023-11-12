У Маріуполі зникло світло, газ, вода і тепло… У всіх магазинах теж стало пусто.

В полоні росіян досі перебувають сотні захисників "Азовсталі". Окупанти тримають сталевих воїнів у своїх в'язницях і влаштовують над ними публічні судилища. Наша наступна історія - про родину, яка чекає на повернення свого захисника.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Восьмого березня. Це був останні день, коли я його побачила. Це була остання зустріч із ним.

Відтоді, як Наталя востаннє бачила свого чоловіка Олексія наживо - минуло 19 довгих місяців. За цей час - лише кілька коротких розмов по телефону та пару смс-повідомлень…

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Він попав в росію в полон. Зараз я лише можу писати туди листи. Я не знаю, чи він отримує їх, чи не отримує.

Подружжя разом більше десяти років. Вона - лікар-генетик, він - нацгвардієць. Обоє - успішні, і закохані. Виховували доньку, мали власний дім, улюблену роботу в рідному Маріуполі. Але двадцять четвертого лютого їхнє життя перевернулося… І стало схожим на сценарій фільму жахів…

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Моє життя зруйнував хтось, який руській мір ... в мене забрали мою країну, мою родину.

Наталя розповідає: в Маріуполі вони жили в мікрорайоні Східний - саме його росіяни почали першим масовано обстрілювати. Чоловік одразу став на захист країни. Вона разом із донькою та батьками переїхала подалі від лінії вогню - в їхній другий будинок в центральні частині міста.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Чоловік до нас приїжджав, десь до початку березня, він через день-два з хлопцями, коли виконували якісь завдання, заїжджав до нас, а потім вже числа 4 березня почалось жахіття. Почалися потужні обстріли. Двадцять чотири на сім просто "Гради" летіли.

У Маріуполі зникло світло, газ, вода і тепло… У всіх магазинах теж стало пусто. Наталя пригадує, як з харчами й питною водою їм та їхнім сусідам допомагав її чоловік з побратимами.

Востаннє, каже Наталя, чоловік забіг на кілька хвилин 8 березня.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Він приїхав із пораненим побратимом, привезли нам воду, їжу, привіз квіти .. мені з донькою. Поздоровив з 8 березня.

Де Олексій узяв живі квіти, коли в місті вже на кожному кроці лунали вибухи і не працював жоден магазин, - Наталя й досі не знає. Але каже: це її анітрохи не здивувало. Адже її чоловік - романтик.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Він мужній дуже і сміливий, і водночас ніжний і турботливий дуже.

Олексій разом із сотнями українських захисників героїчно тримав оборону "Азовсталі". Жити ж в самому Маріуполі - з кожним днем ставало дедалі важче. Обстріли не стихали ні вдень, ні вночі. Одна з ракет влучила і в будинок Наталі. Вона з донькою саме перебувала в підвалі. Відкопали їх лише за кілька тижнів.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Нас не могли відкопати, бо постійно стріляли. Тато готував на вулиці якусь їжу і там в домі була труба, через яку кисень проходив, він вибив там решітку і щось нам пропихував туди, коли була можливість. Це була навіть не пауза у житті. Я думала, що це все.

Коли Наталя вибралась нарешті на поверхню, на неї чекав черговий шок. Жінка не впізнала рідне місто. Замість будинків - виднілися руїни. А вулиці встеляли гори трупів.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Все в диму. Повітря пахло кров'ю, димом і криками. Саме страшне на той момент - на нашій вулиці вже стояли російські танки.

Сусіди, яким її чоловік раніше приносив їжу та воду, й здали її окупантам.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Коли прийшли росіяни, вони показали на нашу родину і сказали, що ми - родина військового. Вночі прийшло п'ятеро людей кавказької національності і почали мене бити. Бити автоматами. Дуже сильно. Їм була потрібна інформація за наших військових. За "Азовсталь". За все, що там відбувається.

Загарбники зламали Наталі кілька ребер, пошкодили хребет… Від неминучої смерті її врятував обстріл. Жінка вирішила негайно тікати з міста на машині, яка дивом вціліла - єдина з усього її майна. Відвезти в Бердянськ погодився сусід, але за умови, що поїде і його родина. Відтак, батькам Наталі місця не вистачило. Вони залишилися в Маріуполі.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

І я вірю людині, що вона повернеться і забере батьків і він не повернувся і не забрав. Це мій сусід. Він забрав авто, тобто те, що в мене залишилось, забрав останнє.

Наталя пригадує: в той момент була розбита, не знала, як жити далі. Та все змінив один дзвінок. Телефонував коханий, якого, як вона думала, вже немає серед живих.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Він дзвонить і плаче як мала дитина. І каже - я думав, що ви загинули. А я йому кажу - я думала, що тебе вже нема. Він казав виїжджайте, убігайте, я вас знайду де б ви не були, я знайду, покидай окуповане місце. Забирай малу і тікайте.

І вона поїхала - спершу в Запоріжжя, а звідти в Європу. Але її душа, каже Наталя, залишилася в Маріуполі - разом із батьками і чоловіком.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Чоловік був в "Азовсталі". Для того, аби зв'язатися зі мною, йому потрібно було бігти по території "Азовсталі" 2-3 кілометри. Вони бігли під снайперівськими обстрілами, аби дістатися якогось зв'язку і написати якесь смс або хоча б слово встигнути сказати на камеру і хоч якось побачити мене і дитину.

Наталія з болем спостерігала через екран телефону, як змінюється її Олексій. Він дуже схуд. Мав поранення та контузію. Однак ніколи не скаржився, пригадує жінка. У всіх своїх повідомленням писав лише про те, наскільки сильно її любить.

Привіт, моя рідненька, кохана. Як твої справи? Як здоров'я? Я дуже сильно сумую за тобою і донечкою. Живу тільки вами. Чекаю того часу, коли ми будемо знову разом. Дуже на це сподіваюсь, і сподіваюсь, ти мене й досі любиш так сильно, як я тебе.

В середині травня Олексій разом із іншими захисниками здався у полон. Два місяці від нього не було жодної звістки.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Ти просто сидиш і ридаєш. А потім приходить, був такий момент, мені не хотілось жити. Реально не хотілось. І вночі, коли я собі вже щось там надумала, приходить смс в 3 годині ночі: "Я живий, я здоровий, зі мною все гаразд".

Олексій повідомив, що перебуває в Оленівці. Й відтоді раз на кілька тижнів надсилав Наталі смс.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Він завжди писав про своє кохання. Завжди писав про кохання. Він боявся, що я його не дочекаюся. Він дуже боявся. Він писав не про війну, писав я витримаю все, але я ніколи не витримаю, якщо ти мене не дочекаєшся.

Останнє повідомлення від Олексія прийшло торік, наприкінці серпня. Він привітав дружину з річницею вінчання. Й від того часу - жодної звістки. Разом із сотнями українських захисників з "Азовсталі" у вересні його вивезли в росію. В тамтешніх в'язницях воїн і досі.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Я знаю, де він знаходиться. І зі слів людей, які виходили із полону, знаю в яких умовах, в якому стані він знаходиться, але нічого не можу зробити. Останній раз в квітні 23-го року вийшов чоловік, який був з ним і надав мені інформацію про його стан.

Наталя каже: все, що вона може - це писати коханому листи, і сподіватися, що він якнайшвидше потрапить до списку на обмін полоненими.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Сталевих героїв понад дві тисячі, а з Маріуполя військових більше 4 тисяч, а "Азовсталь" - це більше 2 тисяч полонених. Тримає надія на те, що задзвонить телефон - і я почую голос чоловіка. Тримає тільки кохання.

А от голос батька Наталя вже не сподівається почути. Він помер в окупації. А маму вивезти з Маріуполя немає жодної можливості. Вона ж з дочкою навесні повернулася з-за кордону в Україну.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця:

Мала після цих всіх випробувань вона п'ять місяців не розмовляла взагалі. Потім потрішки начала. І перші її слова були - "Мама, поїхали додому". Я кажу: "У нас нема дому, куди їхати". Вона каже - поїхали в Україну. Ми просто на карті на закриті очі показали пальцем і попали в Івано-Франківськ.

Нині обоє обживаються у новому місті. Наталя працює онлайн, донька - вчиться. Після повернення чоловіка з полону - планують залишитися в Івано-Франківську. В Маріуполь, каже жінка, вона не повернеться навіть після його звільнення від окупантів.

Наталія, дружина полоненого військовослужбовця: