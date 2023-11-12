20 мільярдів - під питанням. Члени Європейського Союзу не можуть домовитися про створення спеціального фонду з військової підтримки України. Що це за фонд? І чому виникли розбіжності? Тетяна Логунова розкаже більше.

Липень цього року. Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки, оголошує амбітний план. Брюссель хоче створити для підтримки обороноздатності України спецфонд. В 20 мільярдів євро. За планом, упродовж чотирьох років ЄС виділятиме з цього фонду 5 мільярдів євро на військову підтримку України. І за рахунок цих коштів компенсувати державам-членам витрати на закупівлю озброєння для Збройних Сил та навчання українських військових.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки:

Ми пропонуємо створити окремий інструмент у рамках Європейського фонду миру, щоб протягом наступних 4 років надавати до 5 мільярдів євро на рік на потреби оборони України.

І ось вже листопад, а створення фонду - і досі під питанням. Міжнародні ЗМІ, з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляють - не всі країни ЄС готові погодити такі серйозні довгострокові зобов'язання. Одні - пояснюють це скороченням власних бюджетів, інші - переговорами, які вони паралельно ведуть з офіційним Києвом.

Уряди країн ЄС наголошують, що довгострокова військова допомога Євросоюзу має бути скоординована з пакетами безпеки, про які окремі країни-члени ведуть переговори з Києвом. Це ускладнює узгодження обсягу допомоги, поки перемовини тривають.

Дипломати, з якими поговорили журналісти, прогнозують, що план Борреля, найімовірніше, скоригують. Один з можливих варіантів - країни ЄС не стануть затверджувати план підтримки на чотири роки вперед. Натомість, виділятимуть кошти щорічно.

Можливо, якісь новини на цю тему з'являться вже на початку наступного тижня. У вівторок в Брюсселі зустрінуться міністри оборони країн ЄС. Одна із тем обговорення - довгострокова військова підтримка України.

Говоритимуть керівники оборонних відомств і про артилерійські боєприпаси. Раніше ЄС пообіцяв до березня наступного року передати Збройним Силам мільйон одиниць. Станом на зараз Україна отримала перший транш - 300 тисяч боєприпасів. Днями агентство Bloomberg повідомило - ЄС може не вкластися в строки. Не вистачає виробничих потужностей. Офіційний Брюссель цю інформацію поки не коментував.