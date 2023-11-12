Для хірургів - це третя поїздка до Львова за час великої війни.

У Львові американські провідні хірурги разом із українськми колегами розпочали складні операції травмованих облич. Медики відібрали 40 важких випадків. Операції триватимуть від 10 до 15 годин. Для пацієнтів - є безкоштовними. Подробиці - у Христини Гашенко.

В лікарні святого Пантелеймона оглядають пацієнтів. За робочими столами - спеціалісти зі США та Львова. Медики обстежують людей із важкими травмами обличчя.

У черзі в коридорі до медиків доброволець - Андрій Дударенок. Чоловік у лікарю приїхав просто з окопів передової. У нього важке порання обличчя, втрата ока.

Андрій Дударенок, військовослужбовець ЗСУ:

Була атака. Вони просто зайшли до нас у тил, тому що йшли у нашій формі. Вони з минулого року використовують наш піксель завжди. Єдине, що розрізняє наших хлопців від них - це те, що у них на колінах білий або червоний скотч.

В Андрія протез ока. Пластина, яку встановили київські медики, змістилася на фронті.

Андрій Дударенок, захисник ЗСУ:

Для хлопців моя поява в окопах - це шок. Тому що якщо я в окопі - значить все гаразд. Так що все буде добре.

Андрія оглядає двоє американських медиків разом із українськими колегами. Хірурги відразу вирішують оперувати чоловіка.

Пізніше ми подивимося як працює ця частина і видалимо частину імпланта біля ока, щоб була симетрична позиція і підтягнути все вгору, повернути все на своє місце.

Із складною трамовмою обличчя на огляді в американських хірургів і 25-річний Юрій. Боєць під час обстрілу градів втратив око та частину носа.

Нам треба реконструкцію зовні. Ми використаємо покриття чола. Перекладемо частину з голови на зовні на ніс. Тож частина волосся може рости на носі.

Прооперувати важкі травми захисників та цивільних американськми колегам запропонували медики з України, які навчаються зараз у США. Для хірургів - це третя поїздка до Львова за час великої війни. Цього разу із сотні пацієнтів обрали 42 випадки.

Іванна Небор, хірург зі США:

Ми збираємо всі їх знімки, КТ, ми оглядаємо їх. У нас кожну суботу були зум-кола, де ми обговорювали пацієнтів. Ми також додатково будемо оглядати 10 пацієнтів як окремі консультації, це були дуже важкі випадки, які ми не змогли включити у цей тиждень.

Гнат Герич, хірург центру хірургії центру "Незламні":

Тут є представлені найскладніші випадки зі сторони щелепної лицевої хірургії, голови і шиї, також ми виконаємо реконструкції кінцівок пацієнтам, відібрані були найскладніші випадки.

Операції тривалі, кажуть медики. Від 10 ти до 15 ти годин.

Манож Абрагам, пластичний хірург зі США:

Найскладніше операція буде коли ми будемо брати частину кістки з ноги із живлячою судиною разом з м'ягкими тканинами та пересажувати на частину обличчя, де є дефекти кістки. І це та технологія, яку ми хочемо навчитися і вдосконалити свою практику.

Для усіх важко травмованих пацієнтів - операції безкоштовні. Наступу поїзду хірурги зі США запланували на весну 24 року.