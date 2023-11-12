Чи можна "пройти" кордон з документом у "Дії" [ Редагувати ]
За паспортом, який знаходиться у додатку "Дія", виїхати з України не вдасться. Прикордонники відмовлять у виїзді таким особам на пункті пропуску. Тому, у випадку, якщо ви залишили паспорт вдома, краще не гаяти час і повернутися за ним. Про це повідомили у пресслужбі "Дії".
З паспортом у "Дії" ніколи не можна було перетнути кордон.
В "Дії" зазначають, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом не передбачений і ніколи не був упроваджений.
Користуйтеся цифровим паспортом в Україні.
Як повідомлялося, українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім.
Нагадаємо, що українці зможуть через "Дію" оформити субсидію.
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