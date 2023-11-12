За паспортом, який знаходиться у додатку "Дія", виїхати з України не вдасться. Прикордонники відмовлять у виїзді таким особам на пункті пропуску. Тому, у випадку, якщо ви залишили паспорт вдома, краще не гаяти час і повернутися за ним. Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

З паспортом у "Дії" ніколи не можна було перетнути кордон.

В "Дії" зазначають, що за законом перетин кордону із цифровим закордонним паспортом не передбачений і ніколи не був упроваджений.

Користуйтеся цифровим паспортом в Україні.

Як повідомлялося, українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім.

Нагадаємо, що українці зможуть через "Дію" оформити субсидію.