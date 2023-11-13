Нині в Харкові шукають роботу більше 11 тисяч людей.

Потрібні слюсарі і швачки. А ще - психологи й фахівці з інформаційної безпеки. У прифронтовому Харкові ринок праці з початком великої війни геть змінився. З міста виїхали підприємці. Приватні школи, салони краси. Працює хіба що необхідна сфера послуг і дрібна харчова промисловість. Та роботу за бажання знайти можна. Що пропонують - дивіться у сюжеті Світлани Шекери.

У холі станції метро зібралися ті, хто шукає і пропонує роботу. Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі, водії тролейбусів, провізори і швачки.

Інна, менеджерка з персоналу компанії з виробництва поліпропіленової продукції:

Ми набираємо швачок, ми набираємо помічників ткачів, ткачів. Виробництво поліпропіленової продукції та пошив біг-бегів. Ми розширяємося. Ми закуповуємо нове обладнання. Ринкова зарплатня.

У військових реаліях - на ринку праці з'явилися абсолютно нові пропозиції. Приміром, шукають і демінерів.

Надія Васильєва, HR-офіцер компанії з розмінування територій:

Ми навчаємо, навчання триває 25 днів, за навчання ми платимо, тобто якщо людина не має ніяких фізичних вад щодо роботи, я маю на увазі це здебільшого зір, слух і суглоби, оскільки це кропітка робота на колінах, в будь-яких погодніх умовах. У простого демінера 30,000 грн, тобто є можливість кар'єрного зростання.

Серед тих, хто шукає роботу - чимало переселенців.

Ольга - переселенка з Куп'янська:

- З Куп'янська. - І яку маєте професію? -Інженер безпеки дорожнього руху. - Ну тут такого нічого… - Ну що ж. Ну набрала. На пошту. Що тут ще, на двірника. Ну а що. Гроші не пахнуть. Я не втрачаю надії.

Прийшли і ті, хто хоче змінити роботу.

Набридло таксі, хочу щось таке...

Студенти - шукають підробіток.

Це для друзів, знайомих, може, кому знадобиться.

Немало і тих, хто шукає вакансії робітничих професій - зокрема на будівництві.

Нам будівництво цікаве. ...

Ми демонтаж і усовершенствованіє внутренних помещений. І наружніх.

І саме на такі робітниці спеціальності нині великий попит - розповідає очільник центру зайнятості. І таких рук не вистачає.

Олександр Котуков, директор Центру зайнятості:

Великий попит, якщо візьмемо Харків, сантехніки, токарі, слюсарі, фрезерувальники. Брак робітничих спеціальностей спостерігається через те, що багато підприємств в Харкові працює, при цьому багато хлопців пішли на війну захищати Україну.

А от приміром, така спеціальність як економіст - нині взагалі не затребувана.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості:

Сьогодні є потреба, якщо казати про вищу освіту, інформаційна безпека, інформаційні технології, кібербезпека, психологія, фармацевт, медицина.

Тож центри зайнятості пропонують навчання. При цьому і під час навчання людям платитимуть заробітну плату. Про це потурбується держава. А от для приватного бізнесу в Харкові - не найкращі часи, кажуть в Асоціації приватних роботодавців. Нині багато хто знову закривається і планує виїжджати.

Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців:

Це пов'язано з проблемами, по-перше, безпеки, це зрозуміло, відсутності доступних коштів для відновлення, відбудови зруйнованого, закупівлю пошкодженого. Все це накладає на підприємців додаткові витрати для забезпечення безпеки і покриття великих логістичних витрат.

Нині в Харкові шукають роботу більше 11 тисяч людей. У відкритому доступі зараз 2 тисячі вакансій. Та тенденція, кажуть у службі зайнятості, позитивна. Щомісяця кількість робочих місць потроху, та зростає.