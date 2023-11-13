Samsung представила стилус Galaxy S Pen Creator Edition [ Редагувати ]
Компанія Samsung представила Galaxy S Pen Creator Edition - новий варіант фірмового стилуса для смартфонів та планшетів.
Аксесуар є просунутою модифікацією стилусу Samsung Galaxy S Pen, який входить до базової комплектації планшетів.
Версія Creator Edition відрізняється потовщеним корпусом для більш зручного та природного хвату, а також новим наконечником та підвищеною чутливістю до нахилу.
При цьому новий стилус позбавлений функції Air Commands, яка відкриває меню при наближенні до екрану, а також має пиловологозахист за стандартом IPX4 проти IP68 у базового Samsung Galaxy S Pen.
Аксесуар має кнопку для перемикання між інструментами, а вбудований магніт дозволяє кріпити стилус до планшета, але при цьому Galaxy S Pen Creator Edition не має вбудованого акумулятора.
Стилус Galaxy S Pen Creator Edition підтримують планшети Galaxy Tab S, смартфони Galaxy S21 Ultra та Galaxy Note 10 та новіші, а також деякі комп'ютери. Складні пристрої лінійки Galaxy Z з новинкою не працюють.
Вартість аксесуара - $100, що майже вдвічі дорожче за Galaxy S Pen, який доступний за ціною $60.
Нагадаємо, раніше компанія Apple представила оновлений стилус Pencil.
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