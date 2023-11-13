Українців чекає похолодання: прогноз погоди на 13 листопада [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 13 листопада, буде майже без дощів. Проте на українців очікує осіння прохолода.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно, але з проясненнями. Істотних опадів не буде, лише у північно-східній частині можливі невеликі дощі.
Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. На півночі та сході місцями пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень буде +4 +9 градусів, а на півдні до +13. Вночі похолодає до +1 +6 градусі.
У Карпатах мокрий сніг, протягом доби температура буде від +2 до -3 градусів.
У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, але без дощу. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть +7 +9 градусів, а вночі +4 +6 градусів.
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