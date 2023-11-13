Минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців – це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.

За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.

За даними джерел у прикордонній службі Єгипту, 826 осіб – це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися із сектора Газа за один день. Зазначимо, що Єгипет почав пропускати із Сектору Газа іноземців за заздалегідь складеними списками два тижні тому.