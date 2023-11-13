З Сектору Газа за день евакуювалися понад 800 іноземців - CNN [ Редагувати ]
Минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців – це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.
За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.
За даними джерел у прикордонній службі Єгипту, 826 осіб – це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися із сектора Газа за один день. Зазначимо, що Єгипет почав пропускати із Сектору Газа іноземців за заздалегідь складеними списками два тижні тому.
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