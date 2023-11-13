У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок вибуху минулої суботи російський "поліцейський" зазнав серйозних травм і, як стало відомо, помер у лікарні. Крім того, у місті були ліквідовані ще кілька загарбників.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибух автомобіля одного з "поліцейських" окупаційного корпусу стався 10 листопада на пр. Металургів.

Тоді представники місцевих Сил спротиву розповіли, що операція була їх "подарунком" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.

Наразі з'ясувалося, що загарбник отримав смертельні рани після підриву машини.

"Російські ресурси підтверджують не лише підрив автомобіля російського "поліцейського", але його загибель у лікарні", - зазначає Андрющенко.

Також він опублікував скрін публікації одного із пропагандистських ресурсів. У ньому йдеться, що протягом останніх кількох днів в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБзагарбників. У цьому інтервенти звинувачують українських партизанів.