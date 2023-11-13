У ВМС пояснили, чому росіяни тривалий час не завдають ракетних ударів з кораблів [ Редагувати ]
Російські загарбники були змушені передислокувати ракетоносії з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Однак там немає можливості вантажити крилаті ракети "Калібр" на борт суден для завдання ударів.
Про це повідомляє представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Офіцер зазначив, що необхідна для навантаження ракет логістика і для обслуговування кораблів російського Чорноморського флоту залишається в окупованому Севастополі.
"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся із проблемою відсутності логістики", - пояснює Плетенчук.
У ВМС звертають увагу, що інтервенти не можуть завантажувати ракети типу "Калібр" у російському місті Новоросійськ. І доки така проблема у противника не буде вирішена, завдавати ударів з моря загарбники не можуть.
"Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно", - каже Плетенчук.
Також він додав, що російські війська продовжують накопичувати ракети для атаки по Україні - цим також пояснюються "паузи", які росіяни змушені витримувати між своїми ударами, адже швидко постачати таке озброєння у потрібній кількості ОПК рф не в змозі.
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