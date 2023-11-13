Удар по Харкову: стало відомо про наслідки [ Редагувати ]
Під час ракетного удару по Харкову у неділю, 12 листопада, зафіксовані пошкодження одразу двох розважальних комплексів в Шевченківському районі міста.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова.
"Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота", - зазначив голова ОВА.
Крім того, за даними Синєгубова також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі.
"Постраждалих немає", - констатував він.
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