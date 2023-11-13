У Міністерстві оборони рф заявили про рішення провести перегрупування військ зі складу окупаційного контингенту у Херсонській області. Їх зібралися відводити подалі на схід від Дніпра. Втім, згодом інформацію про "маневри" змінили.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Як розповіли в російському оборонному відомстві, яких цитують пропагандисти, таке рішення було прийнято після "оцінки ситуації, що склалася".

Так, командування угруповання "Дніпро" вирішило "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", розповіли у Шойгу. Йдеться про сили інтервентів, що діють у Херсонській області.

Також у Міноборони країни-агресора заявили, що після перегрупування "Дніпро" "вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", пишуть росЗМІ.

При цьому трохи пізніше така заява про перегрупування сил у Херсонській області була "анульована".