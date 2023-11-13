Українки вперше за 7 років виграли "золото" етапу Кубка світу з фехтування на шпагах [ Редагувати ]
Україна вперше за 7 років виграла "золото" етапу Кубка світу з фехтування на шпагах у жіночій команді. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.
Перше за сім років командне золото українських шпажисток на Кубку світу, яке здобули у Леньяно (Італія) Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан Фейбі Бежура та Інна Бровко.
В 1/8 підопічні Богдана Нікішина перемогли сильну збірну Естонії (39:34), в 1/4 змусили скласти зброю команду бронзових медалісток Олімпіади-2020 та чинних віцечемпіонок світу представниць Італії (45:36), а у півфіналі здолали Гонконг (45:40).
Фінальний поєдинок проти лідерок світового рейтингу кореянок перетворився на трилер, у якому українські шпажистки спочатку поступалися чотирма уколами, потім вели шість.
У підсумку основний час завершився з рівним рахунком і долю золота вирішила додаткова хвилина, в яку чемпіонка Європи Влада Харькова зуміла вирвати перемогу для України (41:40).
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