На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна - найвищого діючого вулкану в Європі. Про це повідомила газета La Sicilia з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії.

Виверження лави почалося у південно-східному кратері вулкана. Стовп газу, попелу, уламків порід та вулканічних речовин, здіймається до 4,5 тис. м над рівнем моря.

Продукти вулканічних викидів фіксують у комунах Джарре та Ріпосто, у тому числі на автомагістралі Катанія - Мессіна на ділянці неподалік міста Ачіреалі, а також у передгірних містах на сході та південному сході.

Нинішня фаза виверження поки що не впливає на роботу аеропорту міста Катанія. Експерти Національного інституту геофізики та вулканології Італії стежать за виверженням.

У березні 2017 року під час виверження Етни постраждали десятеро людей. Через виверження повітряний простір у районі вулкана часто закривають.

Нагадаємо, днями Ісландія оголосила надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана, що може призвести до серйозних руйнувань. Після серії землетрусів поблизу вулкану Фаґрадалсф'ятль виявили 15-кілометровий підземний магматичний тунель.