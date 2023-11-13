Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відправив у відставку міністра внутрішніх справ королівства Суеллу Браверман. Про це повідомляють ВВС та інші британські ЗМІ. Її місце за даними The Sun обійме чинний міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Прем'єр Сунак розпочав процес масштабних перестановок в уряді. При цьому Суеллі Браверман не буде запропоновано нову посаду.

Для неї це вже друга відставка з посади міністра внутрішніх справ. Вперше її призначили на цю посаду прем'єр-міністром Ліз Трасс у вересні 2022 року, але незабаром звільнили через те, що вона відправила офіційний документ з домашнього комп'ютера, що заборонено правилами міністерства.

Через шість днів вона повернулася на посаду міністра внутрішніх справ уже в кабінеті Ріші Сунака, який щойно став прем'єр-міністром країни.

Відставки Браверман вимагали як представники опозиції, так і члени парламенту від Консервативної партії за цілу низку вельми суперечливих заяв, включаючи її слова про те, що бути безпритульним - це спосіб життя.

Відносини з Сунаком у міністра зіпсувалися остаточно після того, як у відповідь на чи не щотижневі мітинги на підтримку Палестини, які зараз відбуваються в Лондоні, вона минулої середи опублікувала колонку в газеті The Times.

У ній вона розкритикувала роботу поліції, звинувативши її в "подвійних стандартах" та нездатності впоратися з "пропалестинськими натовпами" так само, як з маршами ультраправих.

Текст стовпчика не був узгоджений з міністерством, при цьому офіс Ріші Сунака просив внести до стовпчика правки, що Браверман просто проігнорувала.

У результаті глава британського уряду Ріші Сунак замінив Браверман Джеймсом Клеверлі, який досі був главою міністерства закордонних справ країни. На його посаду призначили Девіда Кемерона, який обіймав посаду прем'єр-міністра Британії у 2010-2016 роках.