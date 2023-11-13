З 1 листопада російські спецслужби розпочали масштабну інформаційну атаку "Майдан-3", метою якої є дестабілізація України. Про це повідомляє online.ua, посилаючись на власні джерела в секторі безпеки та оборони.

Українцям варто пам’ятати, що "війна на виснаження" це про стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокує.

Нова інформаційна атака РФ проти України

Терміни проведення нової інформаційної атаки російськими спецслужбами на Україну - листопад-грудень 2023 року.

Куратором операції став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом - Владислав Сурков, один з авторів проекту "Новоросія".

Про це online.ua стало відомо з власних джерел в секторі безпеки та оборони України і підтверджує побіжний погляд на український інформаційний простір.

Згідно зухвалих планів росіян, операція проводитиметься в різних куточках світу, матиме комплексний багатовекторний характер.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, - дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію.

Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО - паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових.

ІПСО Росії: уявна "безперспективність опору" українців

Щодо основних тем інформаційного впливу російських спецслужб на українське суспільство, сюрпризів не передбачається.

На "прапор" знову піднімуть частину реальних проблемних тем, які сьогодні хвилюють українців: загальна втома від війни, уявна "безперспективність опору", корупція, неефективність міжнародних організацій, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні "теорії змови".

Окремим пунктом іде "мовне питання", яке знову і знову штучно повертають в порядок денний.

Водночас у Києві та регіонах планується організація низки "мирних" акцій, які матимуть абсолютно не мирні цілі.

Задля цього російські спецслужби активно використовують стресовий стан українського суспільства.

Зокрема, на новий рівень піднімаються болючі питання обмінів військовополонених та ротації військових в зоні бойових дій.

Продовжуються активні інформаційні атаки, спрямовані на зрив процесу мобілізації. Рідних та близьких українських військових провокують на агресивні дії, які додатково розхитують суспільство.

Саме з цією метою Росія заблокувала процес обмінів військовополоненими.

Атака РФ проти воєнно-політичного керівництва України

Перші етапи цієї операції вже можна спостерігати як на українських, так і на міжнародних інформаційних майданчиках, в тому числі проросійських і орієнтованих на російськомовну аудиторію.

До нових голосів у вигляді "законсервованих" агентів впливу (самозвані "експерти" та коментатори) додалась певна частина українських політиків та лідерів думок, які несвідомо поширюють російські наративи заради власного піару.

Наразі основний інформаційний удар спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

Зокрема роздмухується уявний "конфлікт" між різними гілками влади та конкретними державними діячами.

За даними джерел, найбільша ставка в інформаційних атаках Росії робиться на пропаганду в месенджері Телеграм, який має російське походження. Лише на цей напрямок вже виділено 230 млн доларів.

Загалом "Майдан-3" став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України з 2014 року — її загальний бюджет сягнув півтора мільярда доларів.

Російські спецслужби готують замахи на керівництво України

Планується організація серії замахів на низку посадових осіб. Для цього підготовлено кілька груп виконавців.

Деякі учасники вже перебувають на території України, деякі готуються до в’їзду з території "тіньових союзників" Росії. Керівництво операцією здійснюватиметься безпосередньо з території РФ.

За даними джерел, якщо замахи будуть успішними, то деякі з них будуть представлені як свідчення "слабкості" України та нездатності захистити знакові постаті. Інші замахи спробують видати за начебто "внутрішньоукраїнські розбірки", які дійшли до крайньої точки кипіння.

Своєї пікової точки спецоперація російських спецслужб має сягнути у річницю початку Революції гідності. За задумом "авторів" це додасть подіям емоційності та символізму.

До того ж, саме в цей період прогнозується розпал російських ракетних атак на українську цивільну критичну інфраструктуру.

Поєднання всіх складових природно посилюватиме психологічний вплив на українців та сприятиме виникненню панічних та капітулянтських настроїв.

Дестабілізація Росією світу: допомога Ізраїлю та Північні потоки

На міжнародній арені росіянами продовжиться просування теми Близького Сходу задля відвернення уваги від війни в Україні та зменшення міжнародної допомоги.

Саму Україну представлятимуть як суцільне “Гуляйполе”, позбавлене будь-яких ознак цивілізованості та законності з постійними сварками на рівні вищого керівництва держави.

Нової сили наберуть теорії щодо причетності України до підриву "Північних потоків".

Кінцева мета інформаційного "проєкту" російських спецслужб - довести неспроможність України як самостійної держави, адже начебто її керівництво "нездатне до ефективного управління, а народ не може обрати достойних лідерів".

Тобто, мова про чергову спробу представити Україну як "failed state" (неспроможну державу).

Відтак, партнерські до Росії політичні сили на "заході" будуть переконувати опонентів та виборців у необхідності переключити вектор підтримки з України на Ізраїль.

Українські спецслужби будуть протистояти таким атаками, але всім українцям важливо пам’ятати, що "війна на виснаження" це не лише про мобілізацію, танки та дрони. Це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме.

Російські стратеги впевнені, що їхній режим та суспільство значно стабільніші та стійкіші до інформаційних і безпекових впливів.