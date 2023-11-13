На Полтавщині шукають рибалок, які зникли після перекидання човна [ Редагувати ]
У неділю, 12 листопада, на річці Дніпро між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької тергромади перекинувся човен з рибалками. Про це повідомляє ДСНС України.
Двоє людей зникло, один громадянин самостійно дістався до берега та повідомив про подію.
Рятувальники обстежили берегову лінію, водолазно-пошукові роботи тривають. Уже знайдено човен, на якому перебували потерпілі на відстані 250 м від берега.
Повідомлення про зникнення на річці Дніпро двох чоловіків надійшло до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 12 листопада близько 15:50.
Олексій Шуліка, начальник відділення поліції №2 (м. Кобеляки) повідомив:
Жителі Дніпропетровщини приїхали на Кам’янське водосховище для риболовлі. Зранку чоловіки зійшли на воду на моторному човні неподалік від села Орлик Кобеляцької громади. В обідній час погодні умови стрімко погіршились і велика хвиля раптово перекинула човен.
Троє рибалок, які перебували у човні опинились у воді. Самостійно до берега зміг допливти лише 31-річний чоловік. А 27-річний та 51-річний - зникли у водоймі.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Пошуки чоловіків тривають.
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