У неділю, 12 листопада, на річці Дніпро між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької тергромади перекинувся човен з рибалками. Про це повідомляє ДСНС України.

Двоє людей зникло, один громадянин самостійно дістався до берега та повідомив про подію.



Рятувальники обстежили берегову лінію, водолазно-пошукові роботи тривають. Уже знайдено човен, на якому перебували потерпілі на відстані 250 м від берега.

Повідомлення про зникнення на річці Дніпро двох чоловіків надійшло до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 12 листопада близько 15:50.

Олексій Шуліка, начальник відділення поліції №2 (м. Кобеляки) повідомив:

Жителі Дніпропетровщини приїхали на Кам’янське водосховище для риболовлі. Зранку чоловіки зійшли на воду на моторному човні неподалік від села Орлик Кобеляцької громади. В обідній час погодні умови стрімко погіршились і велика хвиля раптово перекинула човен. Троє рибалок, які перебували у човні опинились у воді. Самостійно до берега зміг допливти лише 31-річний чоловік. А 27-річний та 51-річний - зникли у водоймі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Пошуки чоловіків тривають.