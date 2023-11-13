У Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 13 листопада, російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Снаряд влучив в автомобіль, в якому знаходилось родина: дідусь, мама та двомісячне дитя. Про це повідомила прокуратура Харківської області.
"Близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. У зоні ураження снаряду опинився легковий автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та двомісячне немовля.
Травми несумісні із життям отримав 64-річний водій. 36-річна жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. З мінно-вибуховою травмою до лікарні госпіталізовано дитину", - повідомила прокуратура.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що родина з дитиною поверталися з медогляду.
Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по обласній бібліотеці Гончара у Херсоні. Вона частково вигоріла.
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