Окупанти поцілили в авто з дітьми

У понеділок, 13 листопада, російська армія з артилерії обстріляла Херсон. Снаряд влучив в автомобіль, в якому знаходилось родина: дідусь, мама та двомісячне дитя. Про це повідомила прокуратура Харківської області.

"Близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. У зоні ураження снаряду опинився легковий автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та двомісячне немовля.



Травми несумісні із життям отримав 64-річний водій. 36-річна жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. З мінно-вибуховою травмою до лікарні госпіталізовано дитину", - повідомила прокуратура.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що родина з дитиною поверталися з медогляду.

Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили по обласній бібліотеці Гончара у Херсоні. Вона частково вигоріла.