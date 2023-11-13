Колишній глава уряду Великої Британії Девід Кемерон обійняв посаду глави МЗС Королівства. Про це повідомив прем'єр-міністр Ріші Сунак у Х (колишній Twitter).

Колишнього главу МЗС Джеймса Клеверлі призначено на посаду міністра внутрішніх справ замість відправленої у відставку Суелли Браверман.

У Великій Британії членів кабінету міністрів обирають з однієї з палат парламенту - Палати громад. Девід Кемерон не входить до парламенту з 2016 року, однак, як зазначає Sky News, уряд підтвердив, що тепер він увійде до Палати лордів як довічний пер, що дасть йому можливість знову бути міністром.

У своїй першій заяві в якості міністра закордонних справ Кемерон назвав війну в Україні та кризу на Близькому Сході "жахливим набором викликів".

Рідко коли у минулому цієї країни було важливіше, ніж зараз стояти разом із союзниками, зміцнювати наші партнерські відносини і домагатися, щоб наш голос був почутий, ніж у цей час глибоких глобальних змін.

Як стверджують британські ЗМІ, Ріші Сунак розпочав процес масштабних перестановок в уряді. Міністра внутрішніх справ королівства Суеллу Браверман відправили у відставку після того, як вона опублікувала стовпчик у газеті The Times.

У колонці вона розкритикувала роботу лондонської поліції на пропалестинських мітингах. На думку Браверман, поліція не здатна впоратися з "пропалестинськими натовпами" так само, як із маршами ультраправих. Текст стовпчика не погодили з міністерством, незважаючи на те, що офіс Ріші Сунака просив внести правки.

Суелла Браверман і Ріші Сунак

Для Суелли Браверман це вже друга відставка з посади міністра внутрішніх справ. Вперше її призначила на цю посаду прем'єр-міністр Ліз Трасс у вересні 2022 року, але незабаром звільнили за те, що вона відправила офіційний документ з домашнього комп'ютера, що заборонено правилами міністерства.

Девід Кемерон обійняв посаду прем'єр-міністра у 2010 році, коли йому було 44 роки. Таким чином, він став наймолодшим з 1812 року політиком на цій посаді.

У червні 2016 року у Великій Британії відбувся референдум про вихід з ЄС, на якому 52% британців проголосували за вихід Королівства з об'єднання. Девід Кемерон виступав проти Brexit.

Референдум юридично ні до чого не зобов'язував прем'єра, але проігнорувати його результати він не міг і тому оголосив, що після поразки прихильників євроінтеграції йде у відставку.