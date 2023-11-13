В окупованому Криму російські силовики затримали проукраїнського студента Максима Глєбова, скрін листа якого 8 листопада опублікувала колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

На скриншоті зі словами підтримки та проукраїнською позицією видно ім'я та прізвище хлопця. У листі зазначено, що Максим родом із Керчі та навчається у Сімферополі на українській філології.

Згодом телеграм-канал "Крымский СМЕРШ", який спеціалізується на доносах та "вибаченнях" на камеру, опублікував фото студентського квитка Кримського федерального університету ім. Вернадського на ім'я Максима Глєбова та відео з його допиту.

На камеру хлопець відмовився від своїх слів на підтримку Фаріон та української мови. Він повідомив, що з ним провели "інтелігентну бесіду" у центрі боротьби з "екстремізмом" у Сімферополі, тож він "усвідомив свою провину".

Z-блогер і професійний донощик Олександр Таліпов дякує "нашому агенту товаришу Фаріон" за здачу українського патріота. І стверджує, що завдяки її телеграм-каналу у Криму виявили дві родини, які допомагали ЗСУ.

Сама Фаріон не коментувала ці повідомлення та досі не видалила скриншот повідомлення студента, якого тепер катують рашисти.

Нагадаємо, в інтерв'ю Яніні Соколовій від 4 листопада скандальна націоналістка й колишня народна депутатка Ірина Фаріон заявила, що в Україні "немає російськомовного населення, є українці і є кацапи".