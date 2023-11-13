Зеленський вручив Мустафі Джемілєву звання Героя України [ Редагувати ]
Мустафа Джемілєв у понеділок, 13 листопада, отримав звання Героя України. Нагорода була вручена відомому правозахиснику, громадському діячу, політику та колишньому політв'язню у день його 80-річчя. Про це повідомляється у Telegram президента Володимира Зеленського
Глава держави особисто вручив нагороду Джемілєву.
Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України.
Зеленський назвав Джемілєва сильною, гідною і сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту свободи народів.
Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму.
Раніше Зеленський нагадав про важливість єдності України і Польщі.
по темі
Астролог Олексій Кириченко надав прогноз для України, вказавши, коли повномасштабна війна в країні завершиться
росія активно готується до наближення зими, однак за словами президента Володимира Зеленського, повітряний щит України зараз міцніший, ніж у минулому році
Протягом доби окупанти здійснювали штурмові дії вздовж шести напрямків, проте українські війська успішно відстояли їх агресію
Нічні вибухи на Котовському пороховому заводі в російському Тамбові та Конструкторському бюро машинобудування в Коломні можуть бути пов'язані з українською розвідкою
російська армія вранці суботи, 11 листопада, запустила балістичну ракету "Іскандер" в напрямку Києва