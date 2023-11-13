Мустафа Джемілєв у понеділок, 13 листопада, отримав звання Героя України. Нагорода була вручена відомому правозахиснику, громадському діячу, політику та колишньому політв'язню у день його 80-річчя. Про це повідомляється у Telegram президента Володимира Зеленського

Глава держави особисто вручив нагороду Джемілєву.

Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України.

Зеленський назвав Джемілєва сильною, гідною і сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту свободи народів.

Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму.

Раніше Зеленський нагадав про важливість єдності України і Польщі.