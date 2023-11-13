Окупанти обстріляли Берислав: є постраждалі [ Редагувати ]
У понеділок, 13 листопада, військові російської федерації знову відкрили вогонь по місту Берислав у Херсонській області. Інформацію надає Херсонська обласна військова адміністрація.
російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка.
За інформацією ОВА, у постраждалої діагностували вибухову травму та поранення ніг, і зараз їй надають медичну допомогу.
Також відомо про ще одного чоловіка, який постраждав внаслідок російських обстрілів в місті Берислав.
Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього - струс головного мозку та вибухова травма.
Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.
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