Мобілізація в окупації: мер Мелітополя розповів деталі [ Редагувати ]
росіяни на окупованих територіях Запорізької області продовжують займатися постановкою чоловіків на "військовий облік" в рамках прихованої мобілізації.
Такі відомості надає міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Так, за його словами, окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за "донецьким" сценарієм:
- Крок перший. Примусова паспортизація;
- Крок другий. Видача повісток до військкомату нібито тільки для "постановки на військовий облік". Федоров пояснив, що почали у селах, тепер перейшли на міста;
- Крок третій. У будь-який момент призвати на фронт.
Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.
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