Погода 14 листопада: чого чекати українцям [ Редагувати ]
У вівторок, 14 листопада, прогнозується зниження температури в Києві на кілька градусів і дощ. Вночі в столиці очікується +3°, а вдень повітря прогріється лише до +7°.
Очікується хмарна погода з дощем протягом усього дня. Вітер змінить свій напрямок з південного на західний і матиме швидкість 1,3 - 3,3 м/с. Атмосферний тиск протягом дня знизиться з 743 до 737 мм ртутного стовпа.
- У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вночі +3°, вдень +10°, сильний дощ.
- У Луцьку буде невелика хмарність, вночі +1°, вдень +11°, сильний дощ.
- У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +2°, вдень +10°, сильний дощ.
- У Тернополі 14 листопада вночі буде +2°, вдень +11°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +11°, невеликий дощ.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +3°, вдень +13°, невеликий дощ.
- В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +7°, вдень +13°, хмарно з проясненнями, дощ.
- У Чернівцях у вівторок - невелика хмарність, вночі +4°, вдень +14°, сильний дощ.
- У Вінниці завтра буде +3°...+9°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Житомирі у вівторок буде вночі +3° вдень +9°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +1°...+6°, похмуро, суцільна хмарність, легкий дощ.
- У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +4°, вдень +8°, сильний дощ.
- У Кропивницькому температура вночі буде +2°, вдень +8°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +3°...+8°, злива.
- В Одесі 14 Листопада - хмарно з проясненнями, температура вночі +6°, вдень +13°.
- У Херсоні у вівторок вночі буде +2°, вдень +14°, невелика хмарність, легкий дощ.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +3°, вдень +13°.
- У Запоріжжі температура вночі +3°, вдень +10°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Сумах завтра температура повітря становитиме +1°...+7°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +8°, сильний дощ.
- У Дніпрі температура вночі буде +4°, вдень +9°, невелика хмарність, сильний дощ.
- У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +4°...+12°.
- У Краматорську завтра буде практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°.
Дивіться також місячний календар стрижок на листопад 2023.
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