У Донецькій області засудили двох чоловіків за злив інформації про розташування ЗСУ [ Редагувати ]
У Донецькій області засудили двох навідників, які передавали ворожому війську інформацію про розташування ЗСУ. Обом чоловікам винесено вирок до понад 8 років позбавлення волі.
Таку заяву зробили в Офісі генерального прокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Черкаської обласних прокуратур суд визнав винним двох жителів Донеччини у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України.
У судовому процесі прокурори успішно довели, що у серпні цього року мешканець Краматорська підписався на Telegram-канал російського воєнкора "Владлен Татарський", колишнього члена розвідувального підрозділу "ДНР".
Засуджений відправляв адміністратору каналу голосові повідомлення із зазначеною інформацією про розташування українських військ та будівництво фортифікаційних споруд в Краматорському районі. Також він передавав точні координати місць дислокації техніки та особового складу ЗСУ в Донецькій області представникам "ДНР".
Розвідувальна інформація використовувалася ворогом для нанесення ракетного й артилерійського ураження.
Вирок суду
Одного з правопорушників засуджено до 8 років 6 місяців, а іншого - до 8 років позбавлення волі.
Раніше ми писали про те, як жительку Купʼянська засудили до 10 років увʼязнення.
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