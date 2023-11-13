У Донецькій області засудили двох навідників, які передавали ворожому війську інформацію про розташування ЗСУ. Обом чоловікам винесено вирок до понад 8 років позбавлення волі.

Таку заяву зробили в Офісі генерального прокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької та Черкаської обласних прокуратур суд визнав винним двох жителів Донеччини у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України.

У судовому процесі прокурори успішно довели, що у серпні цього року мешканець Краматорська підписався на Telegram-канал російського воєнкора "Владлен Татарський", колишнього члена розвідувального підрозділу "ДНР".

Засуджений відправляв адміністратору каналу голосові повідомлення із зазначеною інформацією про розташування українських військ та будівництво фортифікаційних споруд в Краматорському районі. Також він передавав точні координати місць дислокації техніки та особового складу ЗСУ в Донецькій області представникам "ДНР".

Розвідувальна інформація використовувалася ворогом для нанесення ракетного й артилерійського ураження.

Вирок суду

Одного з правопорушників засуджено до 8 років 6 місяців, а іншого - до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, як жительку Купʼянська засудили до 10 років увʼязнення.