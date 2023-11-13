Голова дипломатії ЄС, Жозеп Боррель, у понеділок, 13 листопада, повідомив, що Україна залишається головним пріоритетом для Європейського союзу. Про це він написав у Twitter, коментуючи результати засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Він зазначив, що не буде втоми від зобов'язань допомагати Україні, і учасники засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС висловили єдине послання підтримки для України.

Україна є головним пріоритетом ЄС – ми не втомлюватимемося від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями в галузі безпеки відповідно до доручення Ради ЄС.

Євросоюз розглядає низку ініціатив щодо допомоги Україні. Пропонується надати 20 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру. Для цього хочуть створити спеціальний фонд. Але, за інформацією ЗМІ, така ініціатива вже зіткнулася з критикою.

Раніше Зеленський нагадав про важливість єдності України і Польщі.