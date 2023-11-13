У результаті ворожого обстрілу центральної частини Херсона постраждали 10 осіб, а також пошкоджено щонайменше 15 будинків.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін.

Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу центральної частини Херсона знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед яких одна "швидка", адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше п'ятнадцять будинків.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації, Олександр Прокудін, повідомив, що цими ударами померли дві людини, а ще десятеро отримали поранення.

44-річна жінка і 47-річний чоловік отримали легкі травми. У 57-річної жінки - гостра реакція на стрес та опік спини.

Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.