Сили ППО збили 5 розвідувальних дронів рф на Південному напрямку [ Редагувати ]
У понеділок, 13 листопада, на південному напрямку українські протиповітряні сили успішно збили п'ять розвідувальних дронів противника. Інформацію про це надала пресслужба Командування Повітряних сил Збройних Сил України.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА.
- "Мерлін-ВР" - три штуки;
- "Орлан-10" - дві штуки.
Чотири дрони збили в Херсонській області, ще один знищили в Миколаївській області.
У Повітряних силах показали відео знищення:
На відео - збиття російського ворожого безпілотника "Орлан-10".
Нагадаємо, що в Херсоні росіяни поцілили в автомобіль з мамою та двомісячною дитиною.
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