Проєкт рекрутингу до ЗСУ: де дивитися вакансії в армію [ Редагувати ]
В Україні розпочався новий етап рекрутингового проєкту для вступу до Збройних сил. Будь-який охочий тепер може обрати конкретний підрозділ та розпочати свою службу на обраній посаді. Інформацію про це оприлюднило Міністерство оборони України.
Міністерство оборони України розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.
Калмикова висловила переконання, що проєкт надасть можливість кожній особі вибрати конкретний військовий підрозділ та посаду, де її цивільний досвід стане найбільш корисним. Планується, що у найближчому майбутньому будуть укладені угоди з рекрутинговими компаніями в рамках цього проєкту.
Грезєв додав, що Lobby X має значний досвід у підборі фахівців для Збройних сил України. Інформацію про доступні вакансії можна буде знайти в майбутньому на офіційних ресурсах армії.
Армії потрібні люди різних професій - від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дасть змогу масштабувати ту роботу, яку ми проводили.
Подивитися, які вакансії шукають у ЗСУ вже зараз, можна за посиланням.
Нагадаємо, Армія дронів минулого тижня "мінуснула" 335 позицій ворога та вразила 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків.
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