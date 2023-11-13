Суд заочно обрав запобіжний захід Дубневичу [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення заочно вибрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата України Ярослава Дубневича. Політика підозрюють у розкраданні газу на значну суму, оцінювану у кілька мільярдів гривень.
Інформація про це надійшла зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та була опублікована на їхній сторінці у соціальній мережі Facebook.
Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці додають, що суддя розв'язував питання щодо застосування цього запобіжного заходу після того, як Дубневича затримають.
Нагадаємо, НАБУ оголосило депутата Дубневича у розшук.
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