Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення заочно вибрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата України Ярослава Дубневича. Політика підозрюють у розкраданні газу на значну суму, оцінювану у кілька мільярдів гривень.

Інформація про це надійшла зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та була опублікована на їхній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, і обрав зазначеному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці додають, що суддя розв'язував питання щодо застосування цього запобіжного заходу після того, як Дубневича затримають.

Нагадаємо, НАБУ оголосило депутата Дубневича у розшук.