У Мелітополі пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
У понеділок ввечері, 13 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
В Мелітополі гучно.
За словами Федорова, нещодавно пролунав потужний вибух.
Що коїться в окупантів, з'ясовуємо.
Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.
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