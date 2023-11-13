Українці повинні відвідувати місцеві центри комплектування та соціальної підтримки із необхідними медичними документами, оскільки їх можуть одразу направити на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

В оголошенні вказано, що якщо громадянин не відвідував центр протягом тривалого періоду, то дані про його придатність до військової служби можуть втратити актуальність. Таким чином, при візиті важливо мати при собі документи, що підтверджують право на відстрочку, якщо таке право існує.

Також радимо брати із собою свої медичні документи, оскільки не виключено, що вас одразу направлять на проходження військово-лікарської комісії, адже придатність до військової служби за станом здоров'я є одним з основних військово-облікових даних, - зазначають у ТЦК.

У відомстві підкреслили, що бувають випадки, коли людина за наявною в ТЦК інформацією вважається здоровою, однак у неї є хвороба, про яку він забув повідомити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які саме сімейні обставини можуть слугувати підставою для звільнення з лав Збройних сил України.