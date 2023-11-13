В Україні, ймовірно, виник спалах гепатиту А в Вінницькій області з кількох причин, в тому числі через можливе інфікування великої кількості людей через воду або продукти харчування.

Про це повідомив Ігор Кузін, головний санітарний лікар та заступник очільника Міністерства охорони здоров'я, в інтерв'ю "РБК-Україна".

...зазвичай така кількість хворих говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною могла стати питна вода. Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти, - зазначив Кузін.

Він зазначив, що є кілька випадків захворювання людей на виробництві - мова йде про молокозавод та кондитерські фабрики.

Тому зараз відпрацьовуються паралельно всі сценарії інфікування, і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей, - сказав Кузін.

Нагадаємо, ті випадки вірусу гепатиту А, які фіксуються в сусідніх областях - це поодинокі випадки, не повʼязані із спалахом у Вінниці. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила лікарка-епідеміологиня Центру громадського здоровʼя Ліна Толстова.