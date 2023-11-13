Відомий український актор Дмитро Сова приєднався до Збройних сил України. Вже на початку повномасштабного вторгнення він звернувся до військкомату, але тоді йому сказали, що йому зателефонують пізніше.

У своєму інтерв'ю для "КП в Україні" Сова розповів, що в перші дні війни було настільки багато справ, що їх разом з тестем навіть не офіційно зареєстрували в військкоматі, хоча повістки вже були вручені. Таким чином, Сова вирішив взяти участь у волонтерській діяльності.

І ось в кінці червня мені подзвонили і сказали: "Дмитро Павловичу, заберіть повістку". Я подзвонив друзям в різні підрозділи, порадився, тому що хотілося піти до своїх хлопців. З 23 жовтня я вже на службі, - сказав Сова.

Він зазначив, що готувався до виїзду на фронт, придбавши три комплекти одягу, бронежилет, каску, камеру GoPro і невеличкий навчальний fpv-дрон.

Забрав цей дрон з собою і буду намагатися тут його опанувати. Мені здається, що кожен підрозділ повинен мати операторів дронів, зараз це дуже важливо. Навіть якщо я потраплю в який-небудь інший підрозділ, потрібно все одно бути готовим до різних ситуацій. Чим більше у тебе якихось скілів, тим краще ти захищений. Як казав нам мій інструктор: "У цій війні нам головне – виграти. А ваше завдання - отримати стільки навичок, щоб вижити", - додав Дмитро.

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