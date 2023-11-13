У Хорольській громаді на Полтавщині понад 1200 тварин будуть знищені у зв'язку із виявленим випадком африканської чуми свиней.

Ірина Натягла, заступниця начальника відділу організації протиепізоотичної роботи обласної Держпродспоживслужби, повідомила це "Суспільному" 13 листопада.

Внаслідок підтвердженого випадку АЧС територію державного підприємства "Дослідне господарство імені 9 Січня" Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України визначили небезпечним пунктом. Крім того, ще 11 сіл включено до карантинної зони на 40 днів.

До зони захисту у нас відносяться три населених пункти - це Ялосовецьке, Роплянське та Павленки, - повідомила Ірина Натягла.

Окрім того, запровадили зону нагляду. До неї потрапили села Хорольської громади:

Костюки

Демина Балка

Вербине

Новоіванівка

Барилівщина

Лагодівка

Червоне

Бригадирівка

В цих населених пунктах планують провести перевірку здоров'я свиней за зовнішніми ознаками і також надавати пояснення мешканцям щодо правил біобезпеки. Крім того, в зонах встановлено заборону на торгівлю живими свинями та продуктами з них, за винятком тих, що отримані на забійних та переробних підприємствах з відповідним дозволом.

В господарстві почалися заходи по ліквідації та локалізації захворювання. Умертвіння тварин безкровним методом. Їх будуть умертвляти, потім спалювати у визначеному місці спеціальному і проводити утилізацію, - додала Ірина Натягла.

На державному підприємстві було 1277 свиней, з них 8 свиноматок загинуло, ще 30 свиней умертвили спеціалісти 13 листопада.

Нагадаємо, у неділю, 12 листопада, на річці Дніпро між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької тергромади перекинувся човен з рибалками.