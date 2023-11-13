У понеділок, 12 листопада, під час інавгураційного засідання Сейму на 10-му терміні, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав у відставку.

Зазначається, що він закликав всіх, хто цікавиться майбутнім країни, приєднатися до широкої коаліції.

Цю інформацію публікує RMF24.

Хвилину тому ми всі урочисто заприсяглися нації захищати свій суверенітет і дозволяємо цим словам спрямовувати нас, особливо в найближчому майбутньому, тому що ми, звичайно, добре усвідомлюємо великі проблеми, які принесе цей час, що настає, - сказав Моравецький.

Політик визнав, що не все вийшло так, як б хотілося. Водночас він підкреслив, що помилки робить лише та влада, яка не вживає жодних заходів. Звертаючись до парламентаріїв, Моравецький також закликав їх приєднатися до коаліції.

Шановні парламентарі, шановні співвітчизники, у нас попереду період формування уряду, і я хотів би запросити всіх до коаліції, про яку говорив президент - коаліції польських справ, - зазначив він.

Він підкреслив, що ця коаліція буде займатися соціальними, безпековими, національно-безпековими та суверенітетними питаннями.

Нагадаємо, опозиційні об'єднання "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Ліві", які пройшли до Сейму Польщі, підписали коаліційну угоду та заявили про намір сформувати новий уряд країни. Очолити його має колишній польський прем'єр-міністр, ексголова Євроради Дональд Туск