БІЙЦІ БРИГАДИ "ГОЛАНІ" З ПРАПОРАМИ ІЗРАЇЛЮ В ЗАЛІ ПАРЛАМЕНТУ ХАМАС У ГАЗІ. ФОТО - I24NEWS.TV

Міністр оборони Йоав Галант повідомив, що організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази, і терористи тікають на південь.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністр стверджує, що ЦАХАЛ має достатньо сил, які здатні просуватися до будь-якої точки, і ХАМАС не може вже вплинути на цей процес.

Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. Вони не мають довіри до уряду, - підкреслив Галант.

Він заакцентував, що ізраїльські війська рухаються відповідно до задуманого плану і виконують завдання "точно та ефективно". Крім того, у останні дні ЦАХАЛ посилив свої дії проти тунелів, що належать ХАМАСу.

Нагадаємо, минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців - це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.