ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази [ Редагувати ]
Міністр оборони Йоав Галант повідомив, що організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази, і терористи тікають на південь.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Міністр стверджує, що ЦАХАЛ має достатньо сил, які здатні просуватися до будь-якої точки, і ХАМАС не може вже вплинути на цей процес.
Організація ХАМАС втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАСу. Вони не мають довіри до уряду, - підкреслив Галант.
Він заакцентував, що ізраїльські війська рухаються відповідно до задуманого плану і виконують завдання "точно та ефективно". Крім того, у останні дні ЦАХАЛ посилив свої дії проти тунелів, що належать ХАМАСу.
Нагадаємо, минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців - це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.
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