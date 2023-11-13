Під час боїв під Авдіївкою в Донецькій області російські військові втратили тисячі осіб, як загиблими, так і пораненими. Крім того, було знищено сотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтервʼю "Укрінформу".

Це однозначно кілька тисяч загиблих, мінімум три-чотири тисячі. Ну і поранених там уже точно сім-вісім тисяч. Багато хто каже, що втрати ворога на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті, - зауважив він.

Щодо техніки, називають різні числа, зауважив посадовець. Згідно з його словами, висловлюють оцінки щодо знищення понад 200 одиниць техніки, а деякі стверджують, що це більше 400.

Я більше схильний до другого варіанту. Адже тільки за першу добу цього загострення, 10 жовтня, коли вони пішли, їхало майже 100 одиниць техніки і близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено, - наголосив він.

Нагадаємо, українські війська продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Силам оборони вдалося відбити атаки російських військ поблизу села Роботине, а також знищити два пункти управління окупантів.