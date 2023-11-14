Важливо щоб було "чим" його зупиняти. Збройна підтримка - одна з тем переговорів у Вашингтоні. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак цими днями у Сполучених Штатах. Зустрічається з американськими високопосадовцями. Вже сьогодні він переконуватиме конгресменів прискорити розгляд українського пакета допомоги. На порядку денному українська формула миру. Наш спецкор Дмитро Анопченко спостерігає за цим візитом.

Програму зустрічей і офіційних переговорів, розраховану на кілька днів, українська делегація розпочала тут, у Держдепі, розмовою із Тоні Блінкеном. Топчиновником, який особисто координує багато питань допомоги України (тож їх і домовились обговорити, наприклад, американську допомогу щодо відновлення української енергетики). І водночас від якого треба було почути (і не телефоном, а під час особистої розмови) ще і чіткі політичні запевнення.

Метью Міллер, речник Держдепартаменту США:

У наших розмовах з українськими високопосадовцями ми чітко заявили, що ми продовжимо надавати підтримку. І дивіться, не тільки за приватними розмовами, згадайте, що особисто президент США казав те саме американському народу, коли з Овального кабінету проголосив запит до Конгресу щодо надання пакета додаткової допомоги Україні. А окрім цього, Держсекретар говорив із паном Єрмаком стосовно кроків, які ми разом з Україною можемо зробити, щоб захистити критичну інфраструктуру цієї зими. Торік росія намагалася атакувати українські енергетичні обʼєкти, вони можуть зробити це знову, то ж ми обговорювали й потрібні приготування, і що імовірну відповідь на цю загрозу.

Цього ж дня, і теж в закритому режимі, без преси й зайвих формальностей, Єрмак зустрічався із президентським радником з національної безпеки Джейком Салліваном. З ним - розмова про поставки зброї, яка потрібна на фронті, і про перспективи таких поставок, зважаючи, що бюджет станом на зараз вибрали більше ніж на 93% і потрібен новий пакет.

Джейк Салліван, радник президента США зі стратегічної безпеки:

Кожен тиждень затримки із фінансуванням того, що ми вважаємо потрібним для України, щоб дати їй засоби й можливості захистити свою територію і продовжувати контрнаступ - ускладнює ситуацію. Ми й досі здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, але коли отримаємо повне фінансування, то зможемо зробити це із куди більшою впевненістю, куди більш стабільно. І це те, чого ми очікуємо.

Салліван - правильна людина в команді Байдена, із якою - окрім поставок зброї й ситуації на фронті - варто проговорювати й питання більш стратегічні. Зокрема, позицію Києва - якими можуть бути (якщо можуть, звісно) поступки, на які Україна готова піти заради врегулювання. І коли на експертному рівні досить часто лунає пропозиція: "А чому б Україні не вступити в НАТО ціною територіальних поступок?" - від Єрмака у Вашингтоні почули...

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Наші принципи дуже прозорі й потужні - жодних компромісів із незалежністю, територіальною цілісністю, суверенітетом. У нас власна унікальна ситуація. І, звісно, для нас важливо повернути назад всю нашу територію, включно із Донбасом, включно із Кримом. І це для нас принципово! Ну а ще ми всі, особливо після початку вторгнення, бачимо НАТО як найпотужніший Альянс. І це єдина реальна гарантія безпеки - бути в НАТО.

І з цією позицією України (що на поступки не згодні) - у Вашингтоні обіцяють рахуватися. Під час цього візиту такі запевнення вчергове пролунали, і варто було почути їх в розмові сам-на-сам, бо тоді ціна цих слів незрівнянно вища, ніж коли преса чує це на брифінгах.

Метью Міллер, речник Держдепартаменту США:

Україну не обговорюватимуть за столом переговорів без України - якщо говорити про те, як у фіналі закінчиться ця війна. Ми абсолютно чіткі, що ніколи не станемо робити якихось кроків або ухвалювати якісь рішення без вас. І коли вже мова про Україну, і про війну на українському фронті, то ми зробимо все, щоб ви змогли якнайкраще захистити себе. І завжди це робитимемо.

Вівторок - день зустрічей в конгресі. Розмов, які точно не завжди будуть простими, бо, окрім конгресменів із групи підтримки України (а їх і переконувати не треба), дискусія буде також із сенаторами-республіканцями, які налаштовані відверто скептично. І тут завдання - переконати їх прискорити розгляд українського пакета, відповісти на запитання щодо звітності, якої прагне нове керівництво Палати представників. Тут важливо, що новообраний спікер не проти допомоги як такої, скоріше вимагає розʼяснень та запевнень. І коли вони лунають не від чиновників Білого дому, із якими є політична конкуренція, а напряму від українців, то і ставлення інше. Тому на запитання, чи може статися, що Україна не отримає допомогу, Єрмак відповів...

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Не вірю, що це може статися. Оскільки після першого дня перебування у Вашингтоні - точно не вірю, що американські політики змінять свою позицію і відмовляться від підтримки. Навпаки! Серед багатьох моїх зустрічей - дві будуть на Капітолійському пагорбі. І після багатьох розмов із конгресменами, ми відчуваємо потужну двопартійну підтримку. Звісно, ми у будь-якому випадку не зупинимося. Ми свій вибір зробили - битися до перемоги.

І для Америки, де одна з базових цінностей, на якій все побудовано, свобода і боротьба за неї - така позиція зрозуміла і викликає повагу.