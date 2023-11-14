До поранення Максим був правоохоронцем та з початку повномасштабного вторгнення служив у полку спецпризначення.

Сполучені Штати активно допомогають нашій країні й з реабілітацією воїнів. Наша наступна історія про Максима Дмитраша. Після поранення та клінічної смерті він пробіг 42 кілометри марафону у Вірджинії. Максим - поліцейський, і від початку повномасштабного вторгнення бився з ворогом у складі зведеного загону.

У травні минулого року його підрозділ потрапив під обстріл. Далі - складні операції та реабілітація. А тепер знову робота та нові спортивні звершення. Про силу волі поліцейського - в матеріалі Ірини Васюри.

У спортзалі Максим Дмитраш займається п'ять разів на тиждень. І це геть не інтенсивний графік, каже чоловік, бо ж при підготовці до марафону Корпусу морської піхоти в американській Вірджинії такі навантаження мав 3-4 рази на день.

Вона відкривається, а всередині жетончик.

А це медаль за участь у марафоні. 42 кілометри Максим Дмитраш подолав за 5,5 годин. Такі дистанції - це серйозне випробування навіть для професіоналів.

Максим Дмитраш, ветеран російсько-української війни:

Якщо навіть буде дуже складно, я не добіжу, але дойду точно, люди повірили, я повірив сам в себе. Складно стало на 21-22 км, до того ж я біг і біг з непоганим часом.

І це не перший досвід чоловіка у міжнародних змаганнях. З цьогорічних "Ігор Нескорених" у Дюссельдорфі Максим Дмитраш привіз дві срібні медалі. Займатись серйозно спортом ветеран почав під час реабілітації після поранення.

На цих фото дружина та син Максима вже посміхаються. А до цього було два тяжких місяці у лікарнях. Після потрапляння під ворожий обстріл на Запорізькому напрямку чоловік отримав тяжкі поранення, два рази перебував у комі, пережив безліч операцій та все ж піднявся на ноги.

Тепер спорт невід'ємна частина життя Максима. Його тренер переконаний: найбільші перемоги ветерана ще попереду.

Олексій Назаренко, тренер:

Дуже завзятий, його треба ще й зупиняти, не то шо підганяти, а зупиняти. Для цього і є тренер. Не наситився, він ще хоче перемог, так шо будем працювати, буду допомагати, скільки буде потрібно.

До поранення Максим був правоохоронцем та з початку повномасштабного вторгнення служив у полку спецпризначення, виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. Тепер після відновлення повернувся на службу у спецзагін КОРД.

Усі свої сили чоловік нині віддає роботі та підготовці до змагань.

Максим Дмитраш, ветеран:

На другому місці після сім'ї - спорт, робота. Це те, чому я віддаюсь на сто, те, чим жив до цього і тепер, бо війна не закінчується, а закінчиться, коли заберемо всі свої території.

Аби світ більше дізнавався про незламність духу українських воїнів, Максим Дмитраш братиме участь у міжнародних змаганнях і надалі.