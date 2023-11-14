Червонокнижного рожевого пелікана врятували українські військові. Перебуваючи на завдання, вони випадково знайшли знесилене пташеня. Годували, лікували й навіть дали ім'я Василь. Як пернатий втратив родину і знайшов нову - далі в сюжеті наших одеських кореспондентів.

Це ще зовсім молодий рожевий пелікан Василь. Ім'я птах отримав від своїх рятівників - українських військових. Знесилене пташеня бійці помітили випадково, під час виконання завдання.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Вони його знайшли, почали підгодовувати. Він був весь у паразитах. Вони його обробляли.

Бійці годували малюка рибою і навіть знайшли за місцем розташування підрозділу ветеринара.

Ольга Павлова, заступниця директора Одеського зоопарку:

Він був замалий, і як розказували бійці, він був дуже ослаблений. Фізично - було дуже важко йому вижити. Я думаю, що якби не наші бійці, то він би просто загинув.

Орнітологи припускають: птаха покинула власна родина. Рожеві пелікани, що внесені до Червоної книги України, влітку зазвичай гніздяться біля берегів Румунії. А ось годуються на Одещині - в Дунаї та Дністрі. Восени птахи збираються у далекий переліт до Африки.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Пташенята різних видів, і в тому числі пеліканів, вони можуть дуже пізно вилупляться з яєць, з якихось обставин, і не встигають подорослішати. Якщо птах ще не окріп настільки, щоб здійснювати перельоти, він може залишитися.

Зазвичай, такі пташенята гинуть. Проте Василеві пощастило.

Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:

Мабуть, так до нього з любов'ю ставились, що він, дикий птах, став дуже ручним. Він не боїться людей.

Коли птах зміцнів, військові передали його до Одеського зоопарку. Тут він знову опинився серед рожевих пеліканів. Вже навесні орнітологи вирішать: випускати Василя на волю чи лишити у зоопарку, серед людей, до яких він вже звик.