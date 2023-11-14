ЗСУ врятували знесиленого червонокнижного пелікана [ Редагувати ]
Червонокнижного рожевого пелікана врятували українські військові. Перебуваючи на завдання, вони випадково знайшли знесилене пташеня. Годували, лікували й навіть дали ім'я Василь. Як пернатий втратив родину і знайшов нову - далі в сюжеті наших одеських кореспондентів.
Це ще зовсім молодий рожевий пелікан Василь. Ім'я птах отримав від своїх рятівників - українських військових. Знесилене пташеня бійці помітили випадково, під час виконання завдання.
Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:
Вони його знайшли, почали підгодовувати. Він був весь у паразитах. Вони його обробляли.
Бійці годували малюка рибою і навіть знайшли за місцем розташування підрозділу ветеринара.
Ольга Павлова, заступниця директора Одеського зоопарку:
Він був замалий, і як розказували бійці, він був дуже ослаблений. Фізично - було дуже важко йому вижити. Я думаю, що якби не наші бійці, то він би просто загинув.
Орнітологи припускають: птаха покинула власна родина. Рожеві пелікани, що внесені до Червоної книги України, влітку зазвичай гніздяться біля берегів Румунії. А ось годуються на Одещині - в Дунаї та Дністрі. Восени птахи збираються у далекий переліт до Африки.
Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:
Пташенята різних видів, і в тому числі пеліканів, вони можуть дуже пізно вилупляться з яєць, з якихось обставин, і не встигають подорослішати. Якщо птах ще не окріп настільки, щоб здійснювати перельоти, він може залишитися.
Зазвичай, такі пташенята гинуть. Проте Василеві пощастило.
Ігор Беляков, директор Одеського зоопарку:
Мабуть, так до нього з любов'ю ставились, що він, дикий птах, став дуже ручним. Він не боїться людей.
Коли птах зміцнів, військові передали його до Одеського зоопарку. Тут він знову опинився серед рожевих пеліканів. Вже навесні орнітологи вирішать: випускати Василя на волю чи лишити у зоопарку, серед людей, до яких він вже звик.
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