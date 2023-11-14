У дикій природі таке дитинча без матері не вижило б.

Жителька Миколаєва самотужки виходила дитинча кенгуру. Малеча не вміла самостійно їсти чи пити, бо в такому віці ще мала б жити у сумці матері. Але та померла. Жінка, хоч і не мала досвіду доглядання за такими екзотичними тваринами, забрала тварину додому. Зараз її вихованцю майже 5 місяців, він швидко набирає вагу, спить у ліжку та навіть їздить з новою мамою в громадському транспорті. Більше розкаже - Марина Михайловська

Перед першими в житті зйомками Сьома спочатку ніяковіє. Але невдовзі радо знайомиться.

Кенгурятко народилося в Миколаївському зоопарку. Але через певний час його мати загинула. Взялася рятувати тваринку співробітниця звіринця - пані Оксана.

Олександр Шумський - завідувач відділу копитно-хоботних тварин Миколаївського зоопарку:

У неї є вдома кози. Зазвичай, ми вигодовуємо на коров'ячому чи козиному молоці. В нашому зоопарку кенгуру ще ніколи штучно не вигодовували. Це дуже відповідальна та незвична робота.

Оксана Олєйнік, доглядачка тварин Миколаївського зоопарку:

Його привезли геть маленького. Був маленький, холодний. Напевно, у мами вже в холодній сумці лежав. Привезли - я погодилася на вигодовування.

До цього пані Оксана працювала з жирафами, і про кенгуру нічого не знала. На допомогу прийшли колеги з Німеччини та Ізраїля. Вони радили, що робити з малюком.

Оксана Олєйнік - доглядачка тварин Миколаївського зоопарку:

Я його в тепло. Грілочки тепленькі клала. Намагалася будь-якими способами обігріти, до тіла притискала, за пазухою носила, щоб йому було тепло, комфортно, і він став довіряти. Залазить до мене під ковдру. Ми спимо разом. "Мамо, ти де", - кричить.

У дикій природі таке дитинча без матері не вижило б. За чотири з половиною місяці в новій родині Сьома підріс та помітно набрав вагу. Вже переходить навіть на дорослий раціон.

Їсть по годинах, швидко набирає вагу, полюбляє гратися вночі. Наразі, розповідає пані Оксана, з кенгурятком треба бути весь час поруч. Тому жінка носить Сьому скрізь із собою, в його улюбленій ковдрі та великій сумці. На роботу, у маршрутці, вони теж їздять разом.

Оксана Олєйнік - доглядачка тварин Миколаївського зоопарку:

Я стою з кенгурятком, воно виглядає - все йому треба подивитися: хто зайшов, хто вийшов. Воно виглядає, а бабусі дві сидять. Одна каже: "Зайчик". Інша: "Ні, песик". Я кажу: "Не вгадали, кенгурятко". "Хто?! Кенгурятко?!".

Дитинчата кенгуру стають самостійним, коли їм виповнюється рік. Тож Сьому повернуть до родичів, у вольєри, не раніше весни. А от чи залишиться він жити в Миколаївському зоопарку, поки що невідомо.