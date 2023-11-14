Мовний скандал у Дніпрі. В місцевому державному медуніверситеті викладачка читає лекції російською. Далі - більше. Змушує студентів відповідати на питання цією ж мовою. Одна зі студенток відмовилась, і розгорівся конфлікт. З його учасниками поспілкувалась моя колега - Олена Мендалюк.

Мовний скандал розгорівся 10 листопада на практичному занятті між викладачкою Людмилою Новоженіновою та студентами третього курсу медуніверситету. За словами Марії-Магдалини, викладачка заборонила їй проводити анамнез пацієнта українською мовою.

Марія-Магдалина Пельчар, студентка Дніпровського державного медичного університету:

Вона мене заставляла і змушувала розмовляти російською мовою, і коли я не змогла, у мене став просто комок в горлі, я зрозуміла, що мене принижено, і це приниження через те, що я не змогла відповісти державною мовою, і я вийшла з палати.

Дівчину заспокоїли одногрупники, але коли вона повернулась на заняття, почула від викладачки, що їй не місце у Дніпрі.

Марія-Магдалина Пельчар, студентка Дніпровського державного медичного університету:

Повернулась на пару, де мені знову ж таки не дозволили далі відповісти українською мовою. Коли одногрупники сказали, що я зі Львова, що я не спілкуюся російською мовою, що я ніколи її не вивчала, викладачка мені сказала: "А ти знаєш де ти знаходишся? У Дніпрі. Тобі потрібно переводитися до Львова чи до Кембріджа".

Після цього інциденту, каже дівчина, їй влаштували справжній булінг у студентських чатах.

Наприклад, надіюся тобі влаштують солодке життя, із сарказмом це сказано, чи ось цей коментар, який є ненормальним.

Вже у понеділок, 13 листопада, всіх учасників мовного конфлікту - і студентів, і викладачку - викликали в ректорат. Для пояснень.

Тетяна Перцева, ректорка Дніпровського державного медичного університету:

Ми з'ясовуємо все. Зараз написала ця студентка, написали група студентів, і також зараз пише викладач.

Поки викладачка пише доповідну, до журналістів виходять студенти третього курсу, які були свідками конфлікту. Якщо у п'ятницю вони стали на бік одногрупниці, то сьогодні винним вважають пацієнта, який начебто не розуміє української.

Денис, студент Дніпровського державного медичного університету:

Вона почала опитувати, і викладач запропонувала перейти на російську мову, бо ви розумієте всі, що дідусь, якому 73 роки, який не дуже себе почуває. Магдалина почала його запитувати, дідусь дуже дивно на неї дивився, тому викладач запропонувала їй. Магдалина спочатку перейшла на неї, але не дуже вийшло, а далі було, що всі знають.

Викладачка переконує: пацієнт не зрозумів української мови, а саме нею зверталась студентка.

Людмила Новоженіна, викладачка Дніпровського державного медичного університету:

Він мотав головою, і очі були такі, що він не розумів, я не пам'ятаю, бо в мене була задача слідкувати, як студенти правильно ведуть розпит хворого. Я, мабуть, ось ці деталі не пам'ятаю, але справа ж не в цьому.

Будь-які звинувачення на свою адресу пані Людмила вважає наклепом.

Людмила Новоженіна, викладачка Дніпровського державного медичного університету:

Пацієнт має право попросити. На прохання пацієнта ми можемо розмовляти російською, коли йому зручніше, і ми володіємо російською, ви ж теж володієте, будьте справедливі.

Людмила Новоженіна має більш як 30 років викладацького стажу. У студентів 3 курсу практичні заняття веде від початку цього навчального курсу. І всі вони були російською мовою, розповідають майбутні медики.

Викладачка державного вишу ці звинувачення відкидає.

Людмила Новоженіна, викладачка Дніпровського державного медичного університету:

Інколи, коли терміни якісь, мабуть, але я не пам'ятаю такого, я розмовляю українською.

У ситуації, що склалася, намагається розібратися керівництво університету.

Володимир Жилюк, декан медичного факультету Дніпровського державного медичного університету:

Моя реакція - дізнатися правду. Поки я не дізнаюся правду, я не прийму жодної сторони. У закладі повинна бути виключно українська мова. Студенти повинні навчатися виключно українською мовою, так само і студенти повинні дотримуватися закону "Про вищу освіту".

Наразі у виші зробили один висновок - для навчання надалі підбиратимуть українськомовних пацієнтів або запрошуватимуть перекладачів. Вже цієї п'ятниці Людмила Новоженіна має пару у студентів третього курсу. Рішення про її відсторонення від викладання немає. А Марія-Магдалина - студентка, яку Новоженіна попросила розмовляти російською, відраховуватися чи змінювати виш через мовний скандал не збирається. Каже, вона відмінниця і в майбутньому планує стати пластичним хірургом або косметологом.